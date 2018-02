Ronaldinho pedirá para não jogar Copa América, diz jornal Segundo o diário catalão Mundo Deportivo, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, pedirá ao técnico Dunga para não ser convocado pela seleção brasileira para a Copa América, que será disputada na Venezuela, em julho. O craque do Barcelona teria dito à publicação que precisaria de um descanso após o fim da temporada 2006/2007 na Europa, que coincide justamente com o evento na Venezuela. No entanto, o pedido de Ronaldinho pode não ser atendido. Ainda segundo o jornal, Dunga teria revelado que pretende levar os melhores jogadores do País para a competição, uma vez que ele tem como meta conquistar o seu primeiro título no comando do Brasil. Ronaldinho foi um dos convocados para os amistosos do Brasil na Suécia, contra Chile, neste sábado, e Gana, no dia 27. Dunga pretende escalar o jogador ao lado de Kaká e Robinho, para saber como a seleção se comportaria em campo com o trio.