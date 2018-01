Ronaldinho perde pênalti e PSG empata O meia brasileiro Ronaldinho Gaúcho perdeu um pênalti no empate do Paris Saint-Germain, por 1 a 1, nesta quinta-feira, diante do Bordeaux, pelo Campeonato Francês. O goleiro Ulrich Rame defendeu a cobrança, aos 40 minutos da etapa final. A equipe do PSG abriu o placar aos 12 minutos de jogo, por meio do atacante Fabrice Fiorese, mas o Bordeaux obteve o empate aos 40 minutos da etapa inicial, com Pascal Feindouno. O PSG venceu apenas um dos últimos oito jogos e o empate frente ao Bordeaux deixa a equipe na oitava posição, com 28 pontos, seis atrás do líder Olympique de Marselha. O Bordeaux está invicto há três rodadas e ocupa a 11ª posição, com 27 pontos. Jogos de sexta-feira: Sochaux x Lens, Olympique Marseille x Monaco, Bastia x Nantes, Guingamp x Ajaccio, Lille x Le Havre, Sedan x Olympique, Strasbourg x Nice e Troyes x Stade Rennes.