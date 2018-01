Ronaldinho perto de renovar com Barça O Barcelona está muito perto de acertar um contrato milionário que fará Ronaldinho Gaúcho ficar praticamente inegociável. Com o novo acordo, o jogador brasileiro só deixaria o Barça caso o clube interessado pagasse uma multa rescisória de 150 milhões de euros (R$ 425 milhões). O contrato com o jogador terá validade até 2010, com possibilidade de prorrogação até 2014, quando Ronaldinho terá 34 anos. A intenção do clube espanhol é garantir a permanência do brasileiro até o final de sua carreira.