Ronaldinho pode deixar Barça por perda de benefícios fiscais

Ronaldinho Gaúcho está mais perto de deixar o Barcelona. De acordo com a edição deste domingo do jornal El País, o brasileiro quer arrumar outro clube porque perderia importantes vantagens fiscais se continuar Espanha em 2008. O astro brasileiro e outros 200 atletas estrangeiros possuem uma vantagem fiscal que limita em 24% a taxa de impostos nos salários, que em alguns casos alcançam vários milhões de euros. O beneficio fiscal foi uma medida adotada na Espanha há alguns anos, que tinha como objetivo favorecer a instalação de empresas multinacionais no país. Essa vantagem foi aproveitada pelos jogadores. No entanto, essa medida só é válida para os primeiros seis anos do estrangeiro na Espanha. Em 2008, Ronaldinho ultrapassará esse limite e pagará mais impostos ao governo espanhol. Com salário estimado em 7 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões), Ronaldinho, que não vive uma boa fase com a camisa do Barça, teria de pagar uma taxa de 43%. Por esse motivo, o atleta já estaria estudando outras propostas para 2008. Até o momento, dois clubes já manifestaram interesse em Ronaldinho: Milan e Chelsea.