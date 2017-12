Ronaldinho pode desfalcar o Barcelona Depois de ser considerado um dos destaques na vitória sobre o Murcia (3 a 0) no meio da semana, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho poderá ser o principal desfalque do Barcelona para a partida deste domingo contra o Real Sociedade, pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro se contundiu no último treino antes do jogo e pode ficar de fora da partida. O meia sofreu uma pancada no tornozelo direito que, segundo o boletim médico divulgado pelo clube, afetou o tendão anterior. O jogador fará tratamento intensivo e sua escalação só será definida pouco antes da partida. "A pancada no tornozelo dói muito, mas parece que não é tão grave, mas teremos de esperar para ver a evolução do tratamento", disse o técnico do Barça, o holandês Frank Rijkaard.