Ronaldinho pode desfalcar o Barcelona Ronaldinho Gaúcho está gripado. E quando Ronaldinho Gaúcho espirra, Barcelona treme. O craque pode ficar de fora do clássico Barcelona e Espanyol nesta terça-feira, no Camp Nou, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Ronaldo, o ?Fenômeno?, recuperou-se da artrite no pé e volta ao Real Madrid quarta-feira, contra o Betis. Na corrida pelo título, o Barça tem folgados oito pontos de vantagem sobre o Real: 58 a 50. Será uma semana decisiva para o time de Vanderlei Luxemburgo e um pouco mais tranqüila para o Barcelona. O Real Madrid tem de vencer o Betis, quarta, depois passar pelo Valencia ? domingo fora de casa ? e ainda torcer por tropeços do Barça para continuar na luta pelo título espanhol. E na próxima quarta-feira, dia 9, visita a poderosa Juventus em Turim no jogo de volta das oitavas-de-final da Copa dos Campeões da Europa. No primeiro confronto, em Madri, o Real venceu a Juve por 1 a 0 e joga por um empate na Itália. Luxemburgo deve ter força máxima neste confronto. ?Temos três partidas difíceis e com a obrigação de vencer. Jogamos a vida nessas três partidas?, disse o zagueiro Samuel. Contra o Betis, quarta, Luxemburgo poderá contar com a volta de Ronaldo e Guti, mas não terá Zidane e Raúl, machucados. Ronaldo, ainda chateado com as polêmicas do casório com Daniela Cicarelli, promete gols. Dirigentes do Betis garantiram nesta segunda-feira que o clube recorrerá contra os cartões amarelos que Marcos Assunção recebeu na derrota (2 a 1) para o Valencia, domingo. Assunção foi expulso por ter levado dois amarelos. Se conseguir êxito, Assunção enfrentará o Real. No Barcelona, apesar da situação confortável na classificação do Campeonato Espanhol, o técnico Frank Rijkaard disse que o Espanyol ? adversário desta terça ? é mais difícil que o Chelsea. ?A equipe catalã tem mais futebol e mais mentalidade vencedora do que a inglesa. É um time mais positivo do ponto de vista futebolístico?, disse Rijkaard. Decisão - Na próxima terça-feira, dia 8, o Barça enfrenta o Chelsea em Londres pela Copa dos Campeões da Europa. No primeiro jogo, o time de Ronaldinho Gaúcho venceu a equipe inglesa por 2 a 1 no Camp Nou. Para passar pelo Chelsea, Rijkaard deve ter time completo. Seu problema é armar a equipe para esta terça, contra o Espanyol. Belletti e Giuly estão machucados e não devem jogar. E a estrela maior da companhia inspira cuidados, como antecipou nesta segunda o treinador. ?O Ronaldinho Gaúcho está resfriado e não temos condições de garantir a sua participação no jogo.? A 26ª rodada do Espanhol, umas das poucas no meio da semana, ainda tem um bon atrativo: o confronto entre Sevilla e Valencia, quarta-feira. Um ponto apenas separa o Sevilla ? 3° colocado, 42 pontos ? do Valencia ? 4°, com 41. Outros jogos da rodada que serão disputados quarta: Getafe e La Coruña; Málaga e Athletic Bilbao; Albacete e Osasuna; Levante e Numancia; Villareal e Mallorca; Real Sociedad e Zaragoza; Racing Santander e Atlético de Madrid.