Ronaldinho pode estrear dia 7 de maio A estréia do atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho no Paris Saint Germain (PSG) deverá acontecer no dia sete de maio, em um amistoso contra o Benfica, no estádio Parque dos Príncipes, segundo estimativa feita hoje pelo presidente do clube francês Laurent Perpere. Segundo o dirigente, a disputa pelo passe do jogador com o Grêmio está prestes a ser resolvida e Ronaldinho estará pronto para estrear. ?Estamos tranqüilos. O atleta é livre para jogar onde quiser e não há motivos para que a Fifa não autorize a transferência?, acrescentou Perpere. O Grêmio - que tinha contrato com o jogador até o dia 15 de fevereiro - exige a quantia de US$ 39 milhões para liberar o jogador. O PSG alega que a transferência se deu já sob a nova legislação esportiva, que extinguiu o passe. O contrato assinado entre Ronaldinho e PSG tem duração de 5 anos. No início deste mês o brasileiro passou 10 dias em Paris, quando foi apresentado oficialmente como reforço do time para a próxima temporada.