Ronaldinho pode ficar no banco O atacante Ronaldinho, da Inter de Milão, pode sentar no banco de reservas no próximo domingo, na partida contra o Venezia, pelo campeonato italiano. Ronaldinho continua treinando com o preparador físico Claudio Gaudino e amanhã já poderá se apresentar ao técnico Héctor Cuper. Ele treinou hoje normalmente, ao contrário dos demais jogadores da Inter, que tiraram o dia de folga. Ronaldinho está fora dos campos desde dezembro do ano passado, quando sentiu uma lesão no joelho durante uma partida contra o Piacenza.