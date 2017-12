Ronaldinho pode ganhar mais um prêmio antes do Mundial No dia em que chegará à Suíça para começar a se preparar para a Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho poderá colocar mais um prêmio em sua já vasta coleção de troféus. Às 13h (horário de Brasília) desta segunda-feira, a Academia Mundial do Esporte anunciará em Barcelona os ganhadores do Prêmio Laureus, considerado o ?Oscar? do esporte. O camisa 10 da seleção e do Barcelona enfrenta concorrentes de peso na disputa pelo título de melhor atleta do ano: o piloto espanhol Fernando Alonso, o ciclista norte-americano Lance Armstrong, o tenista suíço Roger Federer, o motociclista italiano Valentino Rossi e o golfista norte-americano Tiger Woods. Os atletas indicados foram os mais votados numa eleição realizada entre 737 jornalistas esportivos de 99 países. Seus nomes foram então submetidos aos 42 membros da Academia - que conta com nomes como Pelé, Franz Beckenbauer, Emerson Fittipaldi, Michael Jordan, Nadia Comaneci e Sergei Bubka. O ganhador de cada categoria sairá de uma votação secreta desses membros. O Barcelona está em alta na eleição porque concorre na categoria ?melhor time do ano? e tem o argentino Messi como um dos indicados ao troféu de ?revelação do ano?. Ganhar prêmios é sempre bom, mas Ronaldinho terá nesta Copa que enfrentar um retrospecto negativo que tem acompanhado os ganhadores da ?Bola de Ouro? - prêmio entregue pela revista France Football ao melhor jogador em atividade na Europa. Desde que o troféu foi criado, em 1956, nenhum jogador foi campeão do mundo durante o seu reinado. Só para citar exemplos recentes: o inglês Michael Owen ganhou em 2001, Ronaldo em 1997, Baggio em 1993 e Van Basten em 1989.