Ronaldinho pode ir para o Manchester Alguém viu Ronaldinho - gaúcho , também conhecido na França por Ronnie? Os jornais franceses estão a procura do jogador que não compareceu a apresentação dos jogadores após as férias de Natal. O técnico Luís Fernandes não recebeu nenhum telefonema ou justificativa médica para explicar sua ausência, mas como a corrente não passa entre os dois prefere não comentá-la, deixando que a direção do clube se ocupe do caso. A direção do PSG foi informada que Ronaldinho só estará de volta no dia 2 de janeiro, encontrando-se em tratamento dentário, pois um problema de má formação dentária prejudica sua respiração. Uma decisão que não se deve a um mal entendido, mas sim a decisão pessoal do jogador. De qualquer forma, dificilmente Ronaldinho Gaúcho permanecerá no Paris Saint Germain após o final da temporada. Sua transferência para o Manchester United está avançando. O PSG pretendia recuperar 40 milhões de euros com essa transferência, mas dada a forma atual do jogador brasileiro, o Manchester United não quer ir além de 25 milhões. Para obter satisfação seria preciso que o jogador repetisse suas atuações na Copa do Mundo, o que não é o caso atual, o que facilitaria sua própria saída da França. A tal ponto que o jornal esportivo "L Equipe ", perguntava hoje: "O que pretende Ronaldinho"? Nas duas ultimas partidas em que atuou no campeonato francês, Ronaldinho - gaúcho perdeu dois pênaltis decisivos e suas atuações não convenceram. O jogador com sua ausência não ajuda em nada sua própria transferência, pois começa a irritar os dirigentes do clube e a própria torcida que pela primeira vez o vaiou na sua última partida em Paris. Além do mais, ele precisa respeitar seus compromissos com um clube, segundo afirmam os jornalistas esportivos franceses que lhe paga um alto salário de 250 mil dólares por mês.