Ronaldinho pode se transferir para o Chelsea já em janeiro

De acordo com o jornal esportivo Marca, principal publicação do gênero na Espanha, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, em crise no Barcelona, já teria acertado um pré-contrato para defender o Chelsea. Segundo o diário, o jogador iria para a Inglaterra já em janeiro e receberia 10 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) por ano. Quem estaria agilizando a transferência é o irmão e empresário do jogador, Roberto de Assis, que teria ouvido do presidente do Barcelona, Joan Laporta, que o clube gostaria de "fazer caixa" com a venda do meia-atacante. Ronaldinho também tem proposta para se transferir para o Milan. O presidente do clube italiano, Silvio Berlusconi, já havia admitido diversas vezes que gostaria de contar com o atleta. No Barcelona, Ronaldinho não consegue mais demonstrar um bom futebol e amarga o banco de reservas. O jogador também enfrenta crise na seleção brasileira.