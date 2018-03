Ronaldinho pode voltar a jogar ainda nesta temporada

A visita do brasileiro Ronaldinho Gaúcho à clínica Delfos, em Barcelona, no dia 28 de abril, tinha apenas o objetivo de fazer exames para avaliar a gravidade de sua lesão, segundo fontes ligadas ao meia, que poderia voltar a jogar ainda nesta temporada. As fontes afirmaram à Agência Efe que o brasileiro se submeteu a um "exame normal" e que Ronaldinho ainda não se encontra totalmente recuperado da lesão no músculo adutor da perna direita. Elas negaram que o brasileiro tenha chegado à clínica de madrugada e que ele tenha realizado testes de esforço. Além disso, também desmentiram as informações que davam conta que Ronaldinho Gaúcho não poderia jogar mais em alto nível. Os médicos do Barcelona afirmaram que o jogador segue se recuperando dentro do prazo previsto e há uma pequena chance de Ronaldinho jogar contra o Múrcia na última rodada do Campeonato Espanhol.