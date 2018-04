Ronaldinho pode voltar a ser titular no Barcelona

O atacante francês Thierry Henry, do Barcelona, está de fora do jogo contra o Espanyol pela próxima rodada do Campeonato Espanhol por causa de dores na região lombar, dando chance para a volta de Ronaldinho Gaúcho ao time titular. O ex-jogador do Arsenal, que não conseguiu treinar durante toda a semana com o restante da equipe, continua com suas dores, que atingem seu glúteo esquerdo, e será desfalque enquanto não melhorar, afirma o boletim médico da equipe catalã. Henry já desfalcou o Barça no jogo da última terça contra o Lyon e também não enfrentou o Valladolid, mas por causa de dores no tornozelo. Ronaldinho, que ficou no banco de reservas no empate em 2 a 2 diante do Olympique de Lyon, pela Liga dos Campeões da Uefa, passa por uma má fase no clube catalão, sendo constantemente criticado pela imprensa local. O mesmo acontece na seleção brasileira, uma vez que o atleta teve atuações apagadas no empate diante do Peru e na vitória sobre o Uruguai, pelas Eliminatórias sul-americanas à Copa do Mundo de 2010. Quem também está fora do jogo contra o Espanyol é o lateral brasileiro Sylvinho, que está com dores no tornozelo esquerdo.