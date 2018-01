Ronaldinho quer conquistar tudo para entrar na história O atacante Ronaldinho Gaúcho declarou nesta quinta-feira que pretende ganhar todos os títulos possíveis para fazer história no futebol mundial. "Quero ganhar tudo com o Barcelona e o Brasil para entrar no livro da história do futebol para sempre", revelou o brasileiro em entrevista ao site da UEFA. Com a conquista praticamente certa do Campeonato Espanhol desta temporada - já que o Barcelona está com 12 pontos na frente do segundo colocado, o Osasuna, faltando 9 jogos para o final - a meta de Ronaldinho é ganhar a Liga dos Campeões e o Mundial da Alemanha. "Estou mais maduro do que na Copa de 2002, apesar de ter muitas coisas para aprender. Confio plenamente nos meus companheiros de seleção, por isso apostaria no Brasil para ganhar a Copa. Temos tudo em nossas mãos para realizarmos um Mundial fantástico", explicou Ronaldinho. O brasileiro, que completou 26 anos na última terça-feira, também falou sobre como é a sua vida fora de campo na Espanha. "É tão simples que não vende jornais. Está muito parecida com o resto dos espanhóis. Quando levanto, vejo uma pessoa normal no espelho. Faço as mesmas coisas que todo mundo". Ronaldinho será uma das principais figuras do Brasil no Mundial da Alemanha, que começa oficialmente no dia 9 de junho.