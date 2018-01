Ronaldinho quer fazer história no Barça O maior jogador do mundo de 2004 e astro da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho, disse nesta segunda-feira que quer fazer história no Barcelona e que não teme jogos como o de quarta-feira, contra o Chelsea, pela Copa dos Campeões. ?Vim para o Barcelona para fazer história, conseguir títulos. Quero levantar taças com o Barça. Quando você tem esta ambição, você sabe que algum dia terá de jogar partidas como essa?, declarou o confiante brasileiro em entrevista para a revista francesa ?France Football?. Ronaldinho afirmou ainda que admira o trabalho do técnico português do Chelsea, José Mourinho, e reconhece a força dos ingleses. Apesar dos desfalques do adversário, como Robben e Drogba, ele acredita que o confronto será muito equilibrado. ?As falhas vão custar caro, porque haverá grandes jogadores em campo. Mas não acho que é uma final adiantada, porque há equipes tão fortes ou mais do que o Chelsea.? Sobre seus sonhos, Ronaldinho deixou claro que quer ganhar dois campeonatos neste ano: a Copa dos Campeões e o Espanhol. ?Não sou um menino, mas conservo meus sonhos de criança. E nesses sonhos me vejo levantando dois troféus. Quero ganhar todas as competições das quais participo?, disse o craque, negando que o Espanhol já esteja ganho, apesar da diferença de 7 pontos para o Real.