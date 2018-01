Ronaldinho quer Inter, diz jornal Se depender do meia Ronaldinho Gaúcho a Inter de Milão pode ter um grande reforço para a temporada 2003. Segundo publicação do diário esportivo Corriere dello Sport desta quinta-feira, o meia do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira deseja vestir ainda este ano a camisa do clube. ?Me sinto preparado para vir à Itália. Vestir a camisa da Inter de Milão, um dos times mais importantes do país, seria uma grande honra?, disse. O jogador brasileiro elogiou o trabalho do presidente do clube, Massimo Moratti, e manifestou vontade de trabalhar com o dirigente no futuro. ?Moratti é uma pessoa magnífica e quer formar uma equipe com grandes jogadores. Eu gosto desta mentalidade porque é um bom caminho a seguir. É o que eu prefiro e que os torcedores querem também?, finalizou.