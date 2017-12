Ronaldinho: "Quero fazer história no Barça" Ronaldinho Gaúcho afirmou nesta terça-feira que deseja "fazer história" no Barcelona e seguir as passos de Romário, Ronaldo e Rivaldo. Durante o lançamento do game "Fifa 2004", do qual é protagonista junto com o francês Thierri Henry e o italiano Del Piero, o brasileiro disse se sentir "100% do Barcelona" e convencido de que tomou "a decisão correta" ao recusar outras ofertas para assinar com o clube espanhol. "Em meu país, o Barcelona é acompanhado por todos e eu quero jogar o máximo possível para fazer história", disse Ronaldinho. Perguntado sobre sua possível comparação com outros brasileiros que foram muito importantes no clube, como Romário, Ronaldo e Rivaldo, ele disse que cada um tem suas características. "Rivaldo tem algumas, Romário, outras e Ronaldo, outras. Eu também tenho minhas características diferentes, mas é lógico que gostaria de seguir os passos destes três grandes jogadores." O fato de ter se tornado a estrela do novo Barcelona é algo que Ronaldinho considera natural. "O Camp Nou é como se fosse minha própria casa, minha segunda casa."