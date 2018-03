Ronaldinho realiza exame médico no Barça O meia Ronaldinho Gaúcho foi submetido neste domingo a exames médicos no Barcelona, clube com o qual assinou contrato de cinco anos de duração. De acordo com os médicos, o jogador não apresentou nenhum problema e ?está apto e em bom estado físico?, segundo informou o assessor de imprensa do clube, Toni Ruiz. Ronaldinho, de 23 anos, esteve pela manhã em um clínica particular em Barcelona onde realizou os exames e à tarde deverá apenas descansar. Por volta das 17 horas deverá conceder entrevista exclusiva à TV do clube, o ?Canal Barça?. Somente na segunda-feira deverá conversar com a imprensa. Apesar disso, falou rapidamente com os jornalistas e disse que escolheu o Barcelona porque o clube tem "tudo o que um jogador pode querer ou precisar". Segundo ele, o Barcelona "é um grande clube" e muitos dos jogadores que passaram por ele "fazem parte da história do futebol", disse. Já em entrevista publicada pelo site oficial do clube, Ronaldinho Gaúcho afirma que era "fã" do atual técnico do Barcelona, o holandês Frank Rijkaard, quando este era jogador. O brasileiro também se sente satisfeito com seus novos companheiros de time, e afirmou que se entenderá bem tanto com o holandês Patrick Kluivert como com o argentino Javier Saviola. "Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-los, e com isso, ajudar a equipe. Neste grupo há muitos jogadores de qualidade, e por isso me sinto privilegiado de poder fazer parte da equipe do Barcelona", acrescentou o pentacampeão. O brasileiro, que das arquibancadas contemplou durante alguns minutos o estádio Camp Nou, não se conteve: "Que lindo; esta agora é a minha casa". Ronaldinho se transferiu do Paris Saint Germain para a equipe espanhola por cerca de 30 milhões de euros.