Ronaldinho recebe "fortuna" na Grécia Após a conquista da Copa das Confederações, na Alemanha, o meia Ronaldinho Gaúcho viajou para a Grécia para receber uma ?pequena fortuna?. Convidado pela Federação Grega de Futebol para participar, nesta quinta-feira, do sorteio do próximo campeonato nacional, que começará no final de agosto, o brasileiro receberá 300 mil euros. ?Os patrocinadores cobrirão todos os gastos?, disse Victor Mitropoulos, vice-presidente da federação, que sofreu inúmeras críticas pelo dinheiro destinado ao craque do Barcelona e da seleção brasileira. De acordo com um jornal de Atenas, ?é uma verdadeira fortuna para uma festa de uma hora de duração e uma quantidade escandalosa para tentar melhorar o futebol grego?. Ronaldinho Gaúcho foi convidado pela entidade grega depois que o treinador português José Mourinho, do Chelsea, e o meia inglês David Beckham, do Real Madrid, recusaram o convite para participar do sorteio. Renovação milionária - A direção do Barcelona está disposta a fazer de tudo para segurar seus astros por muito tempo. Depois de renovar com o camaronês Samuel Eto?o até 2010 e com a promessa argentina Leonel Messi, o alvo agora é o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. A idéia dos dirigentes é prolongar o contrato do meia até 2014. O acordo proposto pelo clube catalão, segundo o jornal Mundo Deportivo, seria de renovação por cinco anos com uma opção de prorrogação por mais quatro temporadas. Assim, Ronaldinho teria 34 anos no final do contrato e se tornaria um embaixador do Barcelona. Pelo novo compromisso, o brasileiro receberia 152 milhões de dólares.