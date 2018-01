Ronaldinho recebe o apoio de companheiros do Barcelona Quatro dias depois da eliminação do Brasil nas quartas-de-final da Copa do Mundo, o meia Ronaldinho Gaúcho já está retomando seu ritmo de vida normal em Barcelona. Como alento para o início de suas férias - o jogador só reapresentará ao clube no dia 31 -, vários companheiros de time fizeram questão de enviar mensagens de apoio pelo celular ao craque brasileiro logo após a derrota para a França, em Frankfurt. Mesmo com o fraco desempenho em campo durante o Mundial, todos os colegas disseram que ele continua sendo o melhor e que não poderia se sentir mal depois de ter conquistado títulos pelo Barcelona na última temporada. Até mesmo o treinador do time, o holandês Frank Rijkaard, procurou demonstrar seu carinho pelo camisa 10 da equipe. O técnico disse que notou o sofrimento que Ronaldinho passava para se adaptar ao esquema de Carlos Alberto Parreira e que ficou contente pelo fato do meia não ter contestado o comandante da seleção brasileira. Com o objetivo de relaxar ao máximo e esquecer o futebol neste mês - foi até visto em uma boate de Barcelona na noite do último domingo -, Ronaldinho Gaúcho planeja viajar com seus familiares, principalmente seu filho de um ano e meio, e amigos mais íntimos. A volta ao clube catalão, no começo de agosto, será em terras norte-americanas, onde o time estará realizando um período de pré-temporada e amistosos. Nesta temporada, a recuperação do prestígio do craque poderá vir com a conquista de títulos importantes como o da Liga dos Campeões da Europa e o do Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado em dezembro, no Japão.