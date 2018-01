Ronaldinho reforça: quer seguir no topo Ronaldinho Gaúcho disse neste domingo que pretende segurar a coroa de melhor do mundo nos próximos anos. ?Agora que deixaram eu sentir este gostinho, quero manter este nível?, contou o jogador, eleito duas vezes (2004 e 2005) o melhor de todos. E não escondeu seus sonhos: ?Sempre imaginei coisas absurdas, era muito sonhador. Na Copa do Mundo de 94, eu vi o Romário arrebentar e pensei: ?Quero ser igual a esse cara?. Depois, o Ronaldo foi eleito o melhor do mundo e eu também queria ser igual a ele.?