Ronaldinho salva Barcelona da derrota O atacante Ronaldinho Gaúcho definitivamente conquistou a torcida do Barcelona. Depois de garantir empate na segunda rodada do Campeonato Espanhol (1 a 1 com o Sevilla, no jogo da madrugada), ele salvou de novo o time da derrota, para o Osasuna, no Nou Camp, também ao marcar o gol do 1 a 1 deste sábado. O Valencia, fora de casa, ganhou e assumiu a liderança com 10 pontos. O Osasuna, que faz bom começo de competição (7 pontos), dominou a primeira etapa, mas abriu o marcador só no segundo tempo, com Cruchaga. Ronaldinho Gaúcho empatou para o Barça após cruzamento de Quaresma. Com gols de Vicente e Misa (2), o Valencia bateu o Atlético por 3 a 0, em Madri, e passou à frente do La Coruña (9). A equipe galega, no entanto, superou expectativas, venceu os três primeiros jogos na Série A e pode retomar a ponta isolada neeste domingo. Para tanto, tem excelente oportunidade, porque joga em casa, no Riazór, contra o Albacete, um dos recém-promovidos ao grupo de elite mas que ainda não pontuou e segura a lanterna. O La Coruña espera descontar a decepção do meio de semana, quando cedeu empate ao AEK, em Atenas, depois de estar vencendo por 1 a 0, na abertura da Liga dos Campeões. O Real Madrid não deixa de ser atração. O campeão espanhol leva seu grupo de astros para Málaga, onde enfrenta a equipe local. Mesmo fora de casa, é favorito, depois dos 7 a 2 sobre o Valladolid, na semana passada, e dos 4 a 2 no Olympique Marselha, pelo torneio europeu. A Real Sociedad recebe o Zaragoza animada com o 1 a 0 sobre o Olympiacos, também pela Liga dos Campeões, também no meio da semana. Há expectativa de saber se De Pedro atuará, pois não ficou nem no banco no meio da semana. O meia é um dos principais atletas do elenco, mas tem problemas com o técnico Raynald Denoueix. A rodada será completada pelos jogos Mallorca x Sevilla, Villarreal x Celta de Vigo, Real Betis x Racing Santander, Murcia x Athletic Bilbao.