Ronaldinho se disfarça para tocar pagode na Espanha Enquanto a seleção brasileira enfrentava a Rússia na fria cidade de Moscou, o jogador Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, participava, disfarçado, de um show de pagode, em Barcelona. O meia-atacante tocou bongô com o grupo de pagode Samba Tri. Mas, para impedir que o público o identificasse, o brasileiro escondeu seu rosto durante a apresentação usando uma máscara. Ronaldinho Gaúcho é apaixonado por pagode e é amigo de longa data dos componentes do grupo Samba Tri. O jogador não defendeu o Brasil no amistoso contra a Rússia por causa de uma lesão no tornozelo. Entretanto, o Barcelona informou nesta quarta que o brasileiro apresentou boa resposta ao tratamento antiinflamatório e que deve voltar a treinar com bola já nesta quinta.