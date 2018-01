Ronaldinho se diverte no Sambódromo O atacante Ronaldo afirmou neste domingo, pouco antes de se encontrar como técnico Luiz Felipe Scolari, no sambódromo, que espera ser convocado para a seleção brasileira "o mais rápido possível". Ronaldo chegou ao camarote da Brahma às 23h30, sem a mulher, Milene, que ficou na Itália. Ele disse que permanecerá no País pelo menos mais um mês, para finalizar o tratamento muscular. "Vou voltar só na hora certa, quando estiver bem. Quero ficar bom logo, e espero ser convocado. Vou continuar o tratamento no Rio; a Inter está apoiando tudo", disse ele. Scolari e Ronaldo se encontraram à 0h20. Posaram para os fotógrafos, abraçados. Diplomático, Scolari disse que tem "muito carinho" pelo atacante da Internazionale de Milão. O técnico bem que tentou esquecer o futebol, mas o fantasma de Romário o perseguia, com apelos insistentes de torcedores por sua escalação. Eles gritavam insistentemente o nome de Romário. Ronaldo disse que torceria pela Imperatriz Leopoldinense. Sobre o fato de estar sozinho no carnaval carioca, respondeu, rodeado de mulheres: "A gente (ele e Milene) é casado; um confia no outro."