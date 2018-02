Ronaldinho se recupera e joga clássico contra Real Madrid O brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi relacionado pelo técnico holandês Frank Rijkaard e vai disputar o clássico contra o Real Madrid, neste sábado, às 18 horas, pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol. A participação de Ronaldinho não era certa, uma vez que o jogador sentia dores musculares na perna esquerda. No entanto, um exame realizado nesta sexta-feira, antes do treino, mostrou que o brasileiro não possuía ruptura. No entanto, Rijkaard deve fazer mistério sobre a escalação de Ronaldinho, que pode começar no banco. O treinador avisou que só definirá o time momentos antes de entrar ao gramado do Camp Nou. Nos últimos dez jogos disputados neste campo, o Barça ganhou cinco, empatou quatro e perdeu apenas uma vez. Se Ronaldinho foi relacionado, o mesmo não aconteceu com o meia Thiago Motta. Segundo explicações de dirigentes do clube, o brasileiro ficou de fora por motivos particulares. O Barcelona, segundo colocado no Espanhol (um ponto atrás do Sevilla, que tem 50), ainda terá a volta do lateral Belletti, recuperado de lesão. Também estão relacionados para o clássico os brasileiros Edmílson e Silvinho. Madrilenhos com problemas Pelo lado do Real, quarto na tabela, o técnico italiano Fabio Capello não poderá contar com Fabio Cannavaro, David Beckham e José Antonio Reyes - todos machucados. Além deles, Roberto Carlos, também lesionado, desfalcará a equipe. Aliás, Roberto Carlos surpreendeu na última quinta ao anunciar que deixará a equipe ao final da temporada. O brasileiro estaria insatisfeito com as críticas dos torcedores e da imprensa. Ainda para o clássico, Capello relacionou o volante Emerson, que estava recebendo críticas até mesmo de seus companheiros. Robinho e Marcelo também entraram na lista dos convocados para o jogo. Outros jogos Também no sábado, o Levante tenta se distanciar da zona de rebaixamento contra o Villarreal. No domingo, a rodada será complementada, com destaque para o líder Sevilla, que joga fora de casa contra o Gimnàstic. O Valencia, terceiro, visita o Osasuna.