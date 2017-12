Ronaldinho será embaixador da ONU O meio-campista Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo, será nomeado Embaixador contra a Fome pelo subdiretor executivo do Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas, John Powell. Segundo os promotores do programa, Ronaldinho Gaúcho "utilizará seu talento e fama para apoiar o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas em seus esforços para erradicar a fome infantil, que atualmente afeta 300 milhões de crianças no mundo todo". O PMA é a maior agência humanitária do mundo: a cada ano, entrega comida a uma média de aproximadamente 90 milhões de pessoas pobres para que possam suprir suas necessidades básicas nutricionais. Entre os favorecidos, estão 56 milhões de crianças em pelo menos 80 dos países mais pobres do mundo. A nomeação será feita oficialmente no domingo.