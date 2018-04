Ronaldinho será estrela no sorteio do futebol olímpico nesta quinta

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Ronaldinho Gaúcho será uma das estrelas do sorteio das chaves do futebol masculino e feminino no Rio-2016. Ele e a ex-zagueira da seleção Aline Pelegrino serão assistentes do sorteio, que vai acontecer a partir das 10h desta quinta-feira, no Maracanã.

No masculino, o Brasil está no "pote 1", que tem também Argentina, México e Japão. A seleção brasileira, que até segunda ordem será treinada por Dunga, só não pode enfrentar a Colômbia, por ser do mesmo continente. Assim, cresce a chance de um confronto com a Alemanha já na primeira fase, uma vez que os alemães estão no mesmo pote que os colombianos - também Argélia e Dinamarca aparecem neste "pote 4".

Os potes foram formados a partir de um "ranking olímpico", que considerou os resultados das últimas cinco edições, com peso decrescente, de 100% para os Jogos de Londres, em 2012, e de 20% para a Olimpíada de Atlanta, em 1996.

Assim, o "pote 2" tem Nigéria, Coreia do Sul, Honduras e Irã, enquanto "pote 3" conta com Suécia, Fiji, Portugal e África do Sul. A única regra é que os times de um mesmo continente obrigatoriamente têm que ficar em grupos diferentes.

No feminino, a competição terá 12 times, que serão divididos em três grupos de quatro equipes. O Brasil está no "pote 1", com EUA e Alemanha. O "pote 2" tem França, Suécia e Austrália (que obrigatoriamente ficará no grupo da Alemanha), no "pote 3" aparecem Canadá, China e Nova Zelândia, enquanto que Colômbia, África do Sul e Zimbábue aparecem no "pote 3".

Para facilitar a montagem da tabela de jogos, em sete estádios diferentes, já foi estipulado que o Brasil ficará no Grupo A no masculino e no Grupo E no feminino. Eles jogam duas vezes em Brasília e fecham a primeira fase na Fonte Nova. Elas começam a campanha com dois jogos no Engenhão e depois vão a Manaus.