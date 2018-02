Ronaldinho sofre desvalorização de R$ 38 milhões em um ano

Segundo estudo publicado por estudantes de economia da Universidade de Navarra e da Universidade de Catalunha, ambas da Espanha, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho teve uma desvalorização de 14 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) no período de um ano. Veja também: Milan quer Ronaldinho Gaúcho como presente de Natal Pelé diz que Ronaldinho voltará a ser uma 'grande estrela' Há um ano, Ronaldinho custava 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 210 milhões). Atualmente, o jogador custa 66 milhões (R$ 180 milhões). A queda também reflete o mau momento vivido pelo atleta no Barcelona. O estudo foi elaborado pelos estudantes Francesc Pujol e Pedro García. Eles criaram um sistema que mede a popularidade do jogador (entre os torcedores) e sua notoriedade (na imprensa). Agora, o jogador mais valorizado do mundo é o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, que há um ano ocupava o 21.º lugar. O inglês Wayne Ronney, também do Manchester, aparece em segundo, enquanto o astro David Beckham, mesmo jogando no Los Angeles Galaxy, segue em quarto lugar. A transferência de Ronaldo ao Milan não fez bem à imagem do jogador. Segundo o estudo, o Fenômeno deixou de ser o segundo jogador mais midiático do futebol. Agora, ele é apenas o quinto. Nomeado o melhor jogador do mundo de 2007 pela Fifa, Kaká, do Milan, continua apenas na oitava posição do ranking.