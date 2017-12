Ronaldinho telefona ao argentino Messi para desejar sorte Lionel Messi, o garoto mais amado pelos torcedores argentinos, contou neste sábado que recebeu um telefonema muito especial na véspera da estréia, uma vitória por 2 a 1 sobre Costa do Marfim. "Foi o Ronaldinho, que é meu grande amigo. Ele me desejou sorte, agradeci e falamos da força do Barcelona, que tem muitos jogadores aqui no Mundial." E neste sábado, no treino da Argentina, havia um humorista vestido como Ronaldinho Gaúcho. Ele e seu parceiro, travestido de Maradona, faziam muitas piadas sobre o Brasil. Os humoristas foram apenas um item diferente no treino. Depois dos 6 a 0, havia muito mais liberdade do que nos outros dias. Foi possível ver torcedores, através de uma carteirada, assistindo o treino. Algo inimaginável nos primeiros dias, quando o time estava sempre isolado. Até uma tentativa de batucada se ouvia.