Ronaldinho: "Temo por minha família" ?Temo por minha família?, confessou Ronaldinho Gaúcho, em entrevista ao jornal alemão Bild, nesta terça-feira, reproduzida pela agência Ansa. O jogador da seleção e do Barcelona está preocupado com a segurança de seus familiares no Brasil e pretende levá-los para morar com ele na Espanha. "Meus familiares foram ameaçados de morte. E no meu país foram registrados muitos seqüestros de parentes de jogadores nos últimos meses", afirmou Ronaldinho Gaúcho, lembrando dos casos envolvendo Robinho, Grafite, Marinho, Rogério e Luís Fabiano. "Velar pela minha família é minha maior responsabilidade, além de jogar futebol." "Há três semanas trouxe comigo para Barcelona minha mãe, porque tinha medo de deixá-la no Brasil, onde o sistema de segurança é deficiente", contou o jogador, que está atualmente na Alemanha para disputar a Copa das Confederações pela seleção brasileira. "Minha mãe pode andar com liberdade e eu não me preocupo com nada. Por isso, trarei toda minha família para viver na Espanha."