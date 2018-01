Ronaldinho tenta acordo com o Grêmio O atacante Ronaldinho, do Paris Saint-Germain, tentará amanhã uma conciliação com o Grêmio, seu ex-clube, em audiência no Tribunal de Trabalho de Porto Alegre. Dessa forma, o jogador pretende finalmente fechar um contrato oficial com clube francês. O Grêmio, por sua vez, exige ser indenizado. Só falta essa etapa para que o PSG possa inscrever Ronaldinho no Campeonato Francês, que começa no próximo dia 28 de julho. Enquanto o impasse não for resolvido, o contrato não pode ser assinado. Porém, os dirigentes franceses não têm muitas esperanças de conseguir alguma vantagem do Grêmio. Se não der certo, ou seja, se o Tribunal não tomar uma decisão amanhã, o PSG vai recorrer à Fifa, na esperança de conseguir uma licença profissional para que Ronaldinho possa jogar na França. O Grêmio alega que os clubes têm direito sobre os jogadores, mesmo após o fim dos contratos, que, no caso de Ronaldinho, terminou em fevereiro. Essa lei foi revogada quando entrou em vigor a Lei Pelé, em março, mas o clube brasileiro alega que o contrato do jogador terminou antes de a Lei Pelé entrar em vigor, o que lhe garantiria o direito a uma indenização. primeira sentença da justiça deu ganho de causa ao Grêmio, e fixou uma indenização de 42 milhões de euros. Ronaldinho recorreu.