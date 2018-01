Ronaldinho terá de explicar dinheiro O meia Ronaldinho Gaúcho - do Barcelona e da Seleção Brasileira - e seu irmão Roberto de Assis, terão de explicar à justiça francesa a origem de mais de 11 milhões de dólares que teriam recebido em 2001 numa conta bancária suíça, na transferência do Grêmio para o Paris Saint-Germain. A informação é do jornal Le Figaro, em sua edição desta quinta-feira. As declarações foram feitas pelo ex-jornalista Jérome Valcke, atual diretor da Fifa Marketing AG (filial da Fifa estabelecida na Suíça) aos agentes da Direção Nacional de Investigações Financeiras. Em 2001, Valcke era o chefe do Sport, filial holandesa do Canal Plus, que teria sido criado especialmente para efetuar os trâmites financeiros ligados à transferência de Ronaldinho Gaúcho do Grêmio para o Paris Saint-Germain. Convocado como testemunha, Valcke explicou que a conta na Suíça foi aberta a pedido de Roberto de Assis, antes da transferência, e que primeiro foram depositados 2,6 milhões de dólares e depois mais 9 milhões de dólares, diz o jornal. Para ocultar essa operação, os responsáveis pela sociedade tinham criado para os irmãos Assis uma fundação luxemburguesa com uma conta no banco UBS de Genebra, acrescenta. Valcker teria afirmado ainda, que o então presidente do Paris Saint-Germain, Laurent Perpere, e o ex-proprietário do Canal Plus, Pierre Lescure, estavam cientes da operação, que era uma condição inegociável de Ronaldinho Gaúcho para ir para o clube francês. A justiça francesa investiga as supostas irregularidades nas transferências de jogadores do Paris Saint-Germain entre 1998 e 2003.