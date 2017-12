Ronaldinho: terceiro jogo como titular Pela terceira vez consecutiva o atacante Ronaldinho começará jogando pela Inter. Será contra o Verona, nesta quarta-feira, às 17h30 (com transmissão ao vivo da PSN), no Estádio San Siro, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Ele começou jogando contra o Brescia ? fez um gol na vitória por 3 a 1 ? e o Chievo, quando jogou os 90 minutos na derrota por 2 a 1. Ronaldinho fará dupla com Vieri. O clima no clube ficou ruim depois que o atacante uruguaio Álvaro Recoba reclamou de ter sido obrigado a atuar como ala contra o Chievo para tentar conter os avanços do brasileiro Eriberto. Hoje ele não estará em campo ? alega sentir dores musculares. Mas o técnico Héctor Cúper parece pensar de maneira diferente. ?Acredito que esse problema pode ser mais mental do que físico. Mas o Recoba sabe que a Inter tem outros jogadores.? O zagueiro colombiano Iván Córdoba jogará com uma proteção no nariz, fraturado no jogo de sábado. A Inter tem 28 pontos, um a menos que os líderes Chievo e Roma. Em Verona, o Chievo quer mostrar que a vitória sobre a Inter, em Milão, não foi por acaso. Contra a Lazio, hoje, será mais um teste difícil. O Chievo não perde em casa desde o dia 26 de novembro do ano passado, quando disputava a Segunda Divisão e foi derrotado pelo Pescara, por 2 a 0. Desde então, o Chievo obteve 15 vitórias e quatro empates, entre jogos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. A Lazio tenta a reabilitação ? foi derrotado pelo Verona por 3 a 1 na última rodada. Passagem - A Roma recebe o Brescia, no Estádio Olímpico, e aposta na forte defesa, liderada pelo zagueiro argentino Walter Samuel. A equipe não sofre gols em casa desde o dia 21 de outubro. Durou apenas 41 dias a permanência do técnico argentino Daniel Passarella no comando do Parma. Na terça-feira, ele foi demitido. Passarella chegou ao clube com a marca de ser um sargento, mas o fraco futebol mostrado pelo time, que perdeu os cinco jogos no Campeonato Italiano sob o seu comando, determinou a sua saída. ?Temos de nos levantar e ganhar do Torino?, disse o capitão Fabio Cannavaro. Nevio Scala e Arrigo Sacchi são os nomes comentados para substituir Passarella. Outros jogos: Atalanta e Milan; Bologna e Udinese; Fiorentina e Juventus; Lecce e Perugia; Venezia e Piacenza.