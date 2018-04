Ronaldinho treina e especulações se ele joga ou não aumentam

A escalação ou não de Ronaldinho Gaúcho no jogo deste domingo, diante do Peru, está sendo guardada a sete chaves. Ninguém na seleção ousa falar que os astro do Barcelona não entrará em campo. Na verdade, a possibilidade de o jogador estar entre os titulares no Estádio Monumental de Lima cresce a cada minuto. E se depender deste sábado... No reconhecimento do gramado, o meia participou do tradicional 'bobinho' e também de um descontraído 'rachão', no qual abusou dos toques de classe e das jogadas de efeito. Dunga ainda testou o posicionamento defensivo e também ofensivo nas bolas paradas. Desta vez, apenas sob observação do meia. Veja também: Zagueiro da seleção pede respeito ao ataque do Peru Contra o Peru, Brasil quer mostrar que também é forte fora No Peru, seleção brasileira tem rígido esquema de segurança Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? Mesmo ainda se recuperando das dores no tornozelo direito, Ronaldinho Gaúcho segue sendo o centro das atenções. No treinamento deste sábado seu nome era gritado a todo momento por cerca de 50 torcedoras, na maioria adolescentes, que queriam registrar a presença do craque com fotos. "Ronaldinho, Ronaldinho", não se cansavam de gritar as muitas garotas presentes ao último treino antes do jogo. A estrela mostrou estar concentrada. Foi preciso em uma de suas especialidades: a bola parada. Quando quase todos os companheiros se alongavam para deixar o estádio, o camisa 10 arriscou algumas cobranças de falta e pênaltis no goleiro Julio Cesar. Exigiu boas defesas do companheiro, mas também fez belos gols, mostrando estar totalmente à vontade para alívio dos brasileiros e alegria dos peruanos, que não escondem ir ao estádio para vê-lo em ação junto de Kaká e Robinho. Os 55 mil ingressos para a partida foram vendidos com dez dias de antecedência. Sob aviso Dunga deixou o meia Elano de prontidão, caso Ronaldinho volte a sentir a contusão que o atrapalhou em boa parte dos treinos da semana. E o meia do Manchester City garante estar pronto para a árdua tarefa de substituir o camisa 10. "O Ronaldinho, junto com Kaká, segue sendo o maior jogador do mundo, mas estou com a cabeça boa. Sei das minhas qualidades e da contribuição que posso dar à seleção." E o clima de Lima parece fazer bem a Elano. O jogador só tem boas recordações. Sua primeira convocação foi para um jogo na capital peruana, onde também marcou, segundo ele, o mais belo gol de sua carreira. "O Santos perdeu por 2 a 1 para o Cienciano, mas fiz um gol inesquecível."