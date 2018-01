Ronaldinho treina em Moça Bonita Para não ser cortado da seleção brasileira, o atacante Ronaldinho Gaúcho participou, nesta quinta-feira, de um coletivo com os jogadores do Bangu, em Moça Bonita, na zona oeste. O técnico da seleção Emerson Leão afirmou que, caso o jogador não voltasse a treinar com bola, seria desligado do grupo que disputa dois amistosos no exterior, em março. "Se isto não ocorresse, haveria a possibilidade de cortá-lo", disse Leão, que pediu a Ronaldinho que fizesse alguma atividade com bola enquanto estivesse no Rio. "Estamos atentos à parte técnica", ressaltou o técnico, que ainda pediu ao jogador para evitar excessos no carnaval. O responsável por levar Ronaldinho a Bangu foi o coordenador de seleções Antônio Lopes, cujo filho, Júnior, trabalha como auxiliar do clube suburbano. Durante o treino, o atacante teve bom desempenho no coletivo, marcando dois gols. Após o treino, ele praticou cobranças de falta. Nesta sexta-feira, o atacante treinará de novo no campo bangüense. Rio-São Paulo - Em Moça Bonita, Ronaldinho revelou que, antes de se transferir em definitivo para o Paris Saint-Germain, pode jogar em um clube do eixo Rio-São Paulo. Assim, ele ficaria no Brasil até junho. "Assinei um pré-contrato com o PSG e está tudo acertado para ficar por lá. Após os amistosos da seleção brasileira existe a possibilidade de eu jogar por um clube do Rio ou São Paulo." Desde que assinou contrato com o clube francês, o jogador ficou no meio de um impasse, pois o Grêmio não aceita liberá-lo sem receber um compensação. Para se afastar do ambiente hostil que vivia no clube gaúcho, o atacante passou a treinar no Rio e a curtir os encantos da cidade. Acompanhado de Romário, Ronaldinho já frenqüentou um baile funk e, no carnaval, deve desfilar por uma escola de samba, provavelmente o Salgueiro. Mas, para evitar problemas, não vai exagerar. "Tenho de me apresentar à seleção na quarta-feira de cinzas e algumas escolas de samba já me convidaram para desfilar. Ainda estou pensando", esquivou-se.