Ronaldinho treina e aguarda definição sobre volta ao Fluminense

Abalado pela sequência de tropeços no Campeonato Brasileiro, o Fluminense retomou a sua rotina de treinamentos nesta segunda-feira. Nas Laranjeiras, os jogadores que não foram relacionados para o duelo com o Sport realizaram um treinamento técnico, que contou com a participação de Ronaldinho Gaúcho.

O astro ficou de fora dos últimos compromissos do Fluminense para melhorar o condicionamento físico, após ser descartado do clássico contra o Flamengo por causa de uma virose. Assim, passou os últimos dias treinando nas Laranjeiras para voltar a ser aproveitado pelo técnico Enderson Moreira.

Após a derrota por 1 a 0 sobre o Sport, no último domingo, na Arena Pernambuco, o treinador evitou confirmar se vai aproveitar Ronaldinho diante do Palmeiras. Mas há a expectativa de que o craque retorne ao time, que passa por momento complicado no Brasileirão.

Além de Ronaldinho, o zagueiro Henrique e o meia Cícero também ficaram no Rio para recuperarem o condicionamento físico. E uma definição sobre a participação deles no duelo com o Palmeiras pode ocorrer nesta terça-feira, às 15h30, quando o elenco completo vai treinar nas Laranjeiras.

Nesta segunda, os jogadores que foram relacionados para o duelo com o Sport realizaram um trabalho físico na academia do hotel, antes da viagem de volta ao Rio.

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, o Fluminense caiu para o 11º lugar, com 34 pontos, a sete da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.