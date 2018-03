Ronaldinho vai a Barcelona assinar contrato O Barcelona anunciou oficialmente neste sábado que fechou acordo com o Paris Saint-Germain para contratar Ronaldinho Gaúcho. O jogador brasileiro, inclusive, já seguiu para a cidade espanhola, onde deverá assinar contrato de 5 anos com o Barça. ?Ronaldinho está a caminho de Barcelona, onde deverá chegar no final da tarde para solucionar os últimos detalhes de seu contrato com nosso clube?, divulgou o site oficial do Barça. Com a ida de Ronaldinho Gaúcho para o Barcelona irá acaba uma verdadeira novela sobre o seu futuro. Pretendido também por Real Madrid e Manchester United, o brasileiro foi o centro de um leilão milionário entre os clubes que pretendiam contratá-lo e o PSG. No final, o martelo foi batido por cerca de US$ 31 milhões, quantia que o Barça pagará aos franceses.