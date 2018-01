Ronaldinho vai ser pai outra vez O craque Ronaldo, da Internazionale de Milão vai ser pai outra vez. Na segunda-feira passada, sua mulher Milene, de 20 anos, recebeu o resultado dos exames que comprovaram gravidez de seis semanas. O nascimento do bebê - ainda sem nome - está previsto para outubro. Ronaldo e Milene, que já são pais de Ronald, de apenas 10 meses, desejavam um outro filho, mas ficaram surpresos com o resultado. De acordo com o assessor de imprensa do jogador, Rodrigo Paiva, o casal ficou feliz com a notícia. O novo herdeiro do craque nascerá na Itália, assim como o pequeno Ronald. Ronaldo e Milene continuam no no Rio e devem voltar para a Itália no fim do mês, quando o atacante iniciará os treinos na Internazionale de Milão, após um longo período afastado dos estádios por causa de uma grave lesão no joelho, que quase o deixou inutilizado para o futebol.