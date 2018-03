Ronaldinho: vem aí o ?super galático? O Barcelona está prestes a dar outra dimensão ao termo ?galáctico?, que até agora tem sido utilizado para designar as estrelas do Real Madrid. Para garantir a presença de Ronaldinho Gaúcho até o fim de sua carreira, o clube lhe ofereceu o maior contrato da história do futebol: 10 temporadas de duração e salário anual de ? 13 milhões (R$ 40,6 milhões), o que dá a bagatela de R$ 3,47 milhões por mês. No Real Madrid, os ?galácticos? Ronaldo, Beckham e Zidane recebem ? 6,5 milhões (R$ 20,3 milhões) por ano. Hoje, Ronaldinho recebe ? 4,3 milhões (R$ 13,4 milhões), o que significa que seu salário seria triplicado. O contrato do camisa 10 termina em 2008, quando sua cláusula de rescisão estará valendo ? 80 milhões (R$ 249,6 milhões) ? um valor que o clube teme que um ?louco? como o russo Roman Abramovich (dono do Chelsea) possa pagar para levá-lo embora. Fazendo um contrato longo e pagando um salário fabuloso como esse ao craque, o Barça subiria sua multa de rescisão para um valor que nem Abramovich se atreveria a pagar. A intenção do clube é ?rasgar? o contrato atual e fazer primeiro um novo até 2010, com opção de prorrogação automática por mais três e depois por outras duas temporadas. Daqui a 10 anos, Ronaldinho Gaúcho terá 35. A direção do Barcelona tem certeza de que Ronaldinho Gaúcho dará muito retorno ao clube se vestir a camisa azul-grená até encerrar a carreira. QUERIDO - Um exemplo é o contrato fechado para a excursão que o time fará pela Ásia em junho. Se o camisa 10 não acompanhar a delegação ? como é provável que não acompanhe, porque colocou-se à disposição de Parreira para jogar a Copa das Confederações de 15 a 29 ?, o clube receberá 350 mil (R$ 1,1 milhão) a menos. Os dirigentes catalães sabem que a imagem do craque é muito boa até com torcedores de outras equipes, o que pode alavancar os contratos do clube com patrocinadores.