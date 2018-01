Ronaldinho "vende" apartamentos do Pan Os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, ganharam um reforço de peso hoje com a apresentação do melhor jogador do mundo, o atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, como garoto-propaganda dos apartamentos da Vila. Houve um incidente durante a festa com a assessoria do jogador, que não o deixou conversar com os jornalistas e, em meio a um tumulto e empurra-empurra, o artilheiro só conseguiu balbuciar algumas frases sobre os também atacantes Ronaldo, do Real Madrid, e Robinho, do Santos. "O Ronaldo tem o direito de fazer o que quiser. Já provou tudo e vai jogar até quando quiser", disse o atacante do Barcelona, sobre o anúncio do amigo de que disputará sua última Copa do Mundo em 2006, na Alemanha. Para Robinho, Ronaldinho Gaúcho deu um conselho: ter calma neste momento conturbado. Lembrou que apesar de jovem, o santista já possui experiência para decidir seu futuro e ainda o desejou sorte. Falar sobre mais algum tema? Impossível! Os seguranças o empurraram e a assessoria disse que Ronaldinho Gaúcho não conversaria. "Gente, desculpa, queria falar com vocês (jornalistas) mas eles (segurança e assessores) não deixam", retrucou o atacante. Mas, tumultos à parte, a presença de Ronaldinho Gaúcho como "vendedor" dos apartamentos da Vila Pan-Americana já é garantia de sucesso. Tanto que o craque pediu para receber como cachê dois apartamentos de uma suíte e dois de duas suítes ou então dois apartamentos de uma suíte e outro de quatro suítes. E o pedido vai ser usado como propaganda do negócio. Ronaldinho Gaúcho gravará três comerciais para serem veiculados nas TVs. Em um deles aparecerá fazendo embaixadinhas com uma chave. Em outro, disputará uma "pelada" com operários que estão construindo a Vila no canteiro de obras. As gravações estão previstas para terminarem amanhã. E o investimento inicial na campanha de lançamento dos imóveis é de R$ 7 milhões. Formada por 17 prédios, que receberam os nomes das cidade e países onde já foram realizados os Jogos, a Vila Pan-Americana, com um total de 1.480 apartamentos, oferecerá imóveis que terão seu preço variando entre R$ 100 mil (com uma suíte) e R$ 360 mil (quatro suítes). Atualmente, 22% das obras já foram concluídas e a previsão é a de que até setembro de 2006 15 prédios estejam prontos, com os outros dois sendo entregues em fevereiro de 2007. Seminário - Previsto para outubro, o pré-classificatório dos Jogos Pan-Americanos para a ginástica artística poderá ser realizado em Campinas e não mais no Rio de Janeiro. O secretário Geral do Comitê Organizador dos Jogos (CO-RIO), Carlos Roberto Osório, informou que a medida tem por objetivo aliviar os gastos financeiros da cidade carioca com os eventos antecedentes à competição continental. Outra finalidade da medida é a de descentralizar as provas e levá-las a todo Brasil. Por exemplo, o boxe e o triatlo deverão ocorrer na Bahia, e o vôlei de praia, em Fortaleza.