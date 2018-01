Ronaldinho vira personagem de gibi Ronaldinho Gaúcho vai encerrar o ano em que se consolidou como o maior craque do mundo anunciando uma parceria com um craque das histórias em quadrinhos. Nesta quarta-feira, em Porto Alegre ele e Maurício de Souza anunciarão o lançamento do personagem ?Ronaldinho?, que em breve estará nas bancas aumentando a família do criador da Turma da Mônica. Será a segunda vez que um craque do futebol se tornará personagem fixo das histórias de Maurício de Souza. O primeiro foi Pelezinho, criado em 1979 e que ano que vem pode ganhar uma edição comemorativa antes da Copa do Mundo. ?Dieguito?, inspirado no craque argentino, apareceu em algumas histórias mas não ?pegou?. Ronaldinho Gaúcho também será tema de um documentário de uma tevê japonesa. O camisa 10 da Seleção, embora não tenha a estampa de David Beckham, superou o inglês em popularidade não apenas no Japão, mas em toda a Ásia. Sinal de que, no futebol, talento vale mais que beleza.