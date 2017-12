Ronaldinho vira polêmica na França Não anda grande coisa o relacionamento entre Ronaldinho Gaúcho e Luiz Fernandez, técnico do Paris Saint-Germain. Os jornais franceses garantem que a relação dos dois está estremecida, principalmente por desentendimentos em relação ao comportamento tático e a forma física do jogador brasileiro. Ambos, porém, tratam de não pôr mais lenha na fogueira. O mais recente episódio que estimula a polêmica surgiu após o empate de 1 a 1 do PSG com o Montpellier, no fim de semana, pelo Campeonato Francês. O técnico não teria gostado do desempenho da equipe e na volta aos treinos deu uma bronca geral, além de chamar Ronaldinho Gaúcho para uma conversinha particular. A reunião entre os dois atiçou a curiosidade da imprensa. "Me considero um irmão mais velho e conselheiro do Ronaldinho", disse o técnico. "Eu o chamei para uma conversa à parte para pedir-lhe que seja mais calmo durante os jogos", relatou. "Sei que recebe marcação especial, mas não pode cair nas armadilhas dos rivais. Com isso, fica na mira dos árbitros e se torna menos eficiente." O treinador diz que seria "louco" se desprezasse o valor de Ronaldinho Gaúcho, também prevê que será o melhor do mundo, dentro de três anos, mas não convence quem acompanha a rotina do PSG. No começo da temporada, Luiz Fernandez criticou o brasileiro, pelo atraso na reapresentação após o Mundial, e o deixou esquentando o banco de reservas em várias partidas. O brasileiro, por seu lado, teria feito restrições aos métodos de trabalho do técnico. A polêmica surge em momento em que se fala na possibilidade de Ronaldinho Gaúcho ir embora, ao fim da temporada, porque o PSG passa por dificuldades financeiras e estaria aberto a receber ofertas.