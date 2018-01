Ronaldinho volta a dizer que continuará no Barcelona O meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho afirmou nesta quinta que continuará sendo jogador do Barcelona na próxima temporada, apesar dos constantes rumores que o colocam no Milan, da Itália. "Sim, tudo aponta para isso", disse Ronaldinho ao responder às perguntas de jornalistas. "Estou tranqüilo e espero estar como sempre, para representar o Barcelona e deixá-lo bem", completou o brasileiro, afirmando ainda que seu objetivo é ajudar o Barça a ser tricampeão espanhol. Por sua vez, o jogador também falou sobre suas muitas ausências na sala de imprensa do clube - não conversa com a imprensa no Camp Nou desde o fim de janeiro. "Perdi alguns jogos por lesão e agora meu principal objetivo é treinar para estar cem por cento. Só quero pensar no meu jogo e conseguir que tudo volte à normalidade", explicou. Ronaldinho Gaúcho será a principal estrela convidada do torneio Free Kick Masters, que será realizado no fim do ano na cidade americana de Houston. "Terei de treinar muito, porque estou acostumado a cobrar faltas de frente e neste torneio há diferentes posições. Será divertido", afirmou o jogador sobre a competição, similar ao concurso de cestas do All-Star Game da NBA.