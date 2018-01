Ronaldinho volta a treinar e deve reforçar Barcelona O meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho participou normalmente do treino do Barcelona nesta quinta-feira e estará à disposição do técnico holandês Frank Rijkaard à partida do fim de semana contra o Villarreal, pelo Espanhol. Após ser poupado dos jogos contra Mallorca, também pelo Espanhol, e Getafe, na ida das semifinais da Copa do Rei, Ronaldinho se destacou no trabalho desta quinta, mostrando que seu programa de recuperação física deu efeito. Ele estava com problemas por causa de uma amidalite. Por outro lado, não participaram do treino o atacante camaronês Samuel Eto´o, liberado pelo clube, e os brasileiros Belleti, Edmílson e Thiago Motta, todos lesionados. Eles fizeram exercícios de musculação. O argentino Lionel Messi, autor de um golaço na vitória de 5 a 2 sobre o Getafe, chegou ao treino junto com Ronaldinho Gaúcho. Ele treinou sem problemas.