Ronaldinho volta amanhã ao PSG Depois de ter suas férias prolongadas, para descansar da campanha da seleção na Copa da Coréia/Japão, Ronaldinho Gaúcho irá se apresentar nesta sexta-feira ao Paris Saint-Germain. O jogador brasileiro era esperado para treinar na última segunda-feira, mas não apareceu e, depois de muita polêmica, negociou mais quatro dias de folga com a diretoria do clube francês. ?Estou contente de ter voltado, de ver meus amigos e ainda conseguir uns dias de folga. É perfeito?, afirmou Ronaldinho Gaúcho, que chegou no último domingo a Paris, para ser homenageado pelo prefeito da cidade pela sua atuação na conquista do pentacampeonato mundial. Por conta dessa folga extra, o técnico do PSG, Luis Fernández, preparou um programa especial de treinamento para Ronaldinho Gaúcho entrar em forma. E também já decidiu que ele não irá jogar nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês, dia 3 de agosto (contra Auxerre) e dia 9 (Bordeaux).