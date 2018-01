?Ronaldiños?, uma escola de sonhos Falta camisa, falta chuteira, falta um bom campo, falta dinheiro, mas sobra o amor pelo futebol. A história de Didier Cortez, dono da Escola de Futbol Los Ronaldniños (junção de Ronaldinho e niños, crianças em espanhol), se passa num bairro pobre de Cali, afastado da região central. Mesmo sem nenhum recurso financeiro, o colombiano de 43 anos consegue reunir, três vezes por semana, cerca de 70 garotos em sua escolinha, com um só objetivo, tirá-los do mau caminho e mostrar o lado positivo do esporte. Leia mais no Estadão