Ronaldo: 400 camisas vendidas em 1h A contratação de Ronaldo produziu efeitos imediatos no Real Madrid. Algumas horas depois de ter sido apresentado oficialmente como o mais novo contratado do clube, os torcedores promoveram uma verdadeira corrida para ter a camisa do craque. Em cerca de 1 hora, nesta segunda à tarde, o clube vendeu nada menos que 400 camisas com número 11 às costas - a que o jogador brasileiro vai usar a partir de agora. O interesse que Ronaldo despertou em seu primeiro dia no clube - mais de 300 jornalistas estiveram presentes na apresentação oficial ocorrida pela manhã -, veio apenas confirmar a expectativa do presidente do Real, Florentino Pérez. O dirigente admitiu que a contratação faz parte de uma bem elaborada estratégia de marketing que visa ampliar a presença do clube em negócios também fora da Europa. Pérez disse que Ronaldo concordou em ceder qualquer direito de imagem para o clube e explicou que a presença do jogador mais famoso do mundo, vai permitir ao Real penetrar em novos mercados, como o do Oriente e América Latina. ?Uma das coisas mais importantes para o Real Madrid é a sua imagem. Todos sabemos que Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo e também uma das imagens mais conhecidas do planeta. Em cinco anos, queremos estar nos cinco continentes?, advertiu.