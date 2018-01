Ronaldo: 70 mil camisas vendidas Embora ainda nem tenha estreado no Real Madrid, Ronaldo já faz sucesso na Espanha. A camisa da equipe com o nome do atacante já vendeu mais de 70 mil unidades em apenas 20 dias, um fenômeno que assustou o próprio Departamento de Marketing do clube. José Angel Sánchez, diretor de Marketing do Real, informou que o segundo jogador a vender mais camisas no mundo não alcança a metade do número conquistado por Ronaldo. Sánchez, porém, não mencionou o nome do concorrente. ?O Real Madrid, obviamente, não compra o passe de um atleta pelo número de camisas vendidas com o seu nome, mas podemos dizer que Ronaldo nos traz um retorno em propaganda incrível?, disse.