Ronaldo: a volta após 17 meses Ronaldinho retorna logo mais à tarde ao futebol depois de 17 meses que pareceram uma eternidade. Não deve passar mais de 30 minutos no gramado em defesa da Inter de Milão contra o Brasov, da Romênia, pela Copa da Uefa. O técnico argentino Héctor Cúper pretende aproveitá-lo no segundo tempo - a dupla titular terá Kallon e o brasileiro Adriano - da partida, que será disputada em Trieste porque a Inter está proibida de usar o San Siro em função de incidentes ocorridos no ano passado. A partida começa às 21 horas locais (16 horas, de Brasília) e não há previsão de transmissão pela TV para o Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde