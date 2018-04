Ronaldo acha que não tem condições de enfrentar a Juventus

O atacante brasileiro Ronaldo, que na última quarta sofreu um problema muscular enquanto aquecia para entrar no empate de 1 a 1 do Milan com o Benfica pela Liga dos Campeões, afirmou que considera difícil sua recuperação para a partida do próximo sábado contra a Juventus pelo Campeonato Italiano. "Ainda sinto dores. Não acho que possa me recuperar a tempo para a Juventus", declarou Ronaldo. Veja também: Ronaldo é dúvida para reencontro de Milan e Juventus Ronaldo sentiu uma fisgada na parte posterior da panturrilha, o que o levou a deixar de aquecer e retornar ao banco. Apesar de todos afirmarem no Milan que o problema não é grave, Ronaldo expressa inclusive alguma dúvida sobre sua participação no Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá no Japão em dezembro. "Não sei ainda o que aconteceu ontem [quarta-feira]. Amanhã [sexta-feira] devo ser examinado, por isto é necessário esperar. Não devo estar diante da Juventus e para Tóquio não sei", acrescentou.